Leur numéro ravive la « dernière étincelle de vie »

On désire tous à un moment de notre vie parler à une oreille attentive. Pouvoir se livrer sans honte à un interlocuteur bienveillant. Parce qu’on se sent seul, triste, désemparé, qu’on broie des idées noires ou parce qu’on se sent en danger.

Il existe un numéro gratuit à appeler : le 05 30 30. Six chiffres à retenir qui peuvent sauver des vies. Ceux qui les composent tombent directement sur la plateforme SOS écoute. Un simple « allô » qui fait parfois toute la différence. « On ne se présente pas, il n’y a pas de prénom », précise Nathalie*, une écoutante qui doit rester anonyme. À l’autre bout du fil, la personne ne va pas non plus dévoiler son identité.

La plateforme est ouverte du lundi au samedi de 9 heures à 1 heure et le dimanche et les jours fériés de 9 heures à 13 heures et de 17 heures à 1 heure.

Sauf en cas de danger imminent. « Quand on sent l’urgence, on déclenche le Samu, les pompiers… On leur explique qu’on ne peut pas garder cette information pour nous. Et il y a une certaine acceptation à chaque fois. » Les sujets abordés au téléphone sont très vastes. « On peut parler de tout », insiste Claude Cousin, la coordinatrice de la plate-forme.

Mais très souvent, c’est la détresse psychologique qui pousse les personnes à se confier. « On a aussi des appels sur les violences : intra-familiale, conjugale, extérieure, harcèlement… Sur les addictions, le handicap. Quand les gens ne vont pas bien, ça va aussi avec des événements politiques, des accidents comme les attaques de requins », énumère la coordinatrice.

Ils ont besoin de parler suite à un deuil, une rupture amoureuse, des problèmes financiers. Ils connaissent des difficultés d’hébergement, dans leur travail. Mais surtout, ils se sentent terriblement seuls.