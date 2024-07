L’éternelle confrontation

Houaïlou sans voix

Aucun bureau de vote n’a pu ouvrir dimanche 30 juin pour le premier tour des élections législatives anticipées à Houaïlou. L’accès à la mairie était bloqué par des émeutiers au moyen d’une carcasse de voiture, empêchant 3 800 électeurs environ d’atteindre les isoloirs. Outre des routes entravées, le poste de gendarmerie de la commune a été attaqué dans la nuit de samedi à dimanche avec un camion de mine utilisé comme un véhicule bélier, selon la chaîne NC La 1ère. Un peu plus tard, le Centre de formation aux techniques de la mine et des carrières (CFTMC) de Poro a été incendié. Mardi 2 juillet, selon le haut-commissariat, la situation restait tendue à Houaïlou.

À chacun sa consigne

Le sénateur Les Républicains Georges Naturel « appelle tous les Calédoniens qui refusent l’aventure de l’indépendance à se mobiliser pour apporter sans hésitation leurs voix aux deux candidats non indépendantistes Nicolas Metzdorf dans la première circonscription et Alcide Ponga dans la seconde ». Tandis que l’UPM, une des quatre composantes du FLNKS, se tourne logiquement vers Omayra Naisseline et Emmanuel Tjibaou, parce qu’« il n’y a plus d’autre voie possible que celle de l’accession du pays à sa pleine souveraineté par la construction collective d’un véritable destin commun ».

Pouembout égale à elle-même

La commune du nord-ouest de la Grande Terre est réputée pour maintenir un parfait équilibre entre les voix loyalistes et indépendantistes à chaque élection. Une curiosité liée à l’histoire et à la géographie communale marquée par le poids du village et des tribus. Le maire, Yann Peraldi, s’en amuse souvent. « Pouembout, c’est le vivre-ensemble ! » L’élection législative 2024 n’a pas échappé à la règle : l’indépendantiste Emmanuel Tjibaou a récolté 537 voix, tandis que le loyaliste Alcide Ponga s’en est attribué 536… Soit un seul bulletin d’écart.

Le RN porte plainte

« La campagne a été courte, mais violente. » Selon Alain Descombels, délégué du parti en Nouvelle-Calédonie, le Rassemblement national a porté plainte après la diffusion, la veille du premier tour, « sur un site dénommé La Calédonie en colère », d’« un montage photos montrant soit disant Mme Loueckhote en train de piller Conforama ». Ce site est attribué, d’après les responsables du RN local, à un mouvement politique loyaliste. L’ancien sénateur et candidat RN aux législatives 2024, Simon Loueckhote, a également entamé une démarche auprès des autorités judiciaires. « On ne peut pas publier d’informations abjectes, fausses », signale la personnalité originaire d’Ouvéa. « Mon épouse en a été très marquée. » Alain Descombels souhaiterait que « tous les élus condamnent » une telle affaire.

Yann Mainguet