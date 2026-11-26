Les 7,3 milliards de francs, accordés à la Nouvelle-Calédonie sous forme de prêt en septembre lors de la mission transpartisane, seront finalement transformés en subvention. Les sénateurs Georges Naturel et Robert Xowie avaient déposé un amendement en ce sens, mercredi 18 novembre, adopté par le Sénat contre l’avis du gouvernement, puis confirmé en commission mixte pari- taire, vendredi 20 novembre. Le mardi 24 novembre, l’Assemblée nationale a validé cet amendement. Cette aide doit notamment permettre de financer le Ruamm et de verser les retraites jusqu’à début 2027.
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