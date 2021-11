Une aide psychologique sur le campus de Baco

Suite au premier confinement de 2020, une cellule psychologique a également ouvert sur le campus de la province Nord, à Baco. « À partir de septembre, j’ai assuré une permanence de quatre heures tous les 15 jours. À chaque fois, la demande était très forte et la demi-journée était complète », explique Morgan Bellec, psychologue aujourd’hui installée sur Nouméa.

Les problématiques auxquelles sont confrontés les étudiants du Nord sont nombreuses, allant des pressions et violences familiales aux difficultés matérielles et logistiques dues au manque de bus, d’organisation sportive et culturelle… Si ces problématiques n’ont pas disparu, les consultations ont diminué pendant le deuxième et le troisième confinement. « Deux semaines après le retour à la normale, nous avons constaté un regain d’affluence en avril. Le même phénomène va peut-être se produire, mais pour l’instant, on attend », précise Fanny Sigal, la psychologue du campus du Nord.