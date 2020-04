Un quart des entreprises artisanales est à l’arrêt. C’est un des résultats d’une enquête menée par la Chambre de métiers et de l’artisanat. Selon une autre étude réalisée par la CCI et ouverte à toutes les entreprises, 98 % d’entre elles se disent impactées par la crise et 64 % ont tout simplement dû cesser leur activité. Près de 1 200 entreprises ont répondu au questionnaire de la CCI. S’il fallait d’autres chiffres pour se convaincre de la gravité de la situation, les services en charge de la gestion du chômage partiel ont reçu en à peine quelques jours plus de 10 000 demandes de recours. Au total, le gouvernement estime le coût du chômage partiel, dans la version métropolitaine qu’il est envisagée d’appliquer, à 10 à 12 milliards de francs pour seulement deux mois.

Un coût que le système de protection sociale local et les collectivités ne sont tout simplement pas en mesure d’assumer, comme l’a souligné Thierry Santa, le président du gouvernement, ou le membre du gouvernement en charge de l’économie, Christopher Gyges. La seule planche de salut viendra de l’État et des aides qu’il pourra apporter au territoire dont les comptes publics sont exsangues. À l’occasion d’une conférence de presse visant à présenter l’extension de la solidarité nationale à la Métropole, Laurent Prévost, le haut-commissaire de la République, a indiqué que l’aide était actée, restait à en discuter le montant et les modalités. Il n’est toutefois pas question d’une aide sèche de 56 milliards de francs. À l’heure où la Métropole est à la veille de sa plus grande crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale, un soutien massif et sans contrepartie du territoire paraît peu probable.

Une aide oui, mais de combien ?

Le membre du gouvernement en charge de l’économie l’a d’ailleurs relevé à plusieurs reprises, l’aide de l’État pourrait prendre la forme d’une avance de trésorerie. Un soutien très similaire au prêt initialement envisagé par l’État avant la crise du Covid-19 pour sauver les comptes sociaux calédoniens. Une charge supplémentaire pour les collectivités qu’il faudra assumer et qui nécessiteront probablement de nouvelles ressources fiscales. Reste à savoir quelle forme prendra ce prélèvement et qui en seront les contributeurs. Les contribuables calédoniens sortiront fortement affaiblis de la crise, ce qui ne simplifiera pas les affaires des pouvoirs publics et en particulier du gouvernement qui ne peut plus s’endetter et encore moins de manière massive. Dans les couloirs du gouvernement, on espère toutefois encore que l’État puisse apporter une aide financière de l’ordre d’une quarantaine de milliards de francs.