Optimiste, il préfère désormais se féliciter que « le document sur les conséquences du « oui » et du « non » est le fruit d’un travail inédit de l’État et une demande de longue date de l’Union calédonienne. Nous rentrons à Nouméa afin de faire connaître ce travail et de le défendre ».

Le ministre des Outre-mer, lui, assume. « Au premier jour des discussions, notre décision n’était pas complètement prise, mais il est apparu qu’il y avait une forme d’urgence (…) et pour ne pas perdre de temps, et puisque ce référendum a été demandé vite par les formations indépendantistes, l’État va tenir sa parole », expliquait-il après le Conseil des ministres prenant en considération « l’intérêt général au titre de la visibilité, de la stabilité de la vie politique et surtout économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie ».

« Les absents ont toujours tort, a-t-il glissé, mais ce n’est pas pour ça qu’il ne faut pas leur tendre la main. Nous ne ferons pas sans eux s’ils respectent les prérogatives de l’État. »

Une nouvelle page

C’est à l’Élysée que s’est terminé le cycle de rencontres politiques des responsables calédoniens, membres du groupe Leprédour. Reçues au palais par le président de la République, les délégations ont constaté que la date de la troisième consultation avait été « validée » par Emmanuel Macron. Auparavant, et parfois jusque tard dans la nuit, les discussions avaient été menées avec les services du Premier ministre, Jean Castex, à Matignon, mais aussi au ministère des Affaires étrangères, avec Jean-Yves Le Drian, ou encore en présence du chef d’état-major des armées, le général François Lecointre.

Au départ, toutes ces rencontres étaient censées se concentrer sur un document : Les conséquences du « oui » et du « non », produit par les services de l’État. Les discussions à ce sujet se sont déroulées « dans un climat apaisé », selon les participants, et le travail de l’État a été salué.