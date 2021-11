La pression monte en Nouvelle- Calédonie. Indépendantistes et non- indépendantistes s’opposent sur la date du troisième et ultime référendum de l’Accord de Nouméa. Jusqu’ici, le positionnement de l’État n’a pas varié : seule une épidémie « hors de contrôle » pourrait retarder la consultation. Les Républicains calédoniens, Générations NC et le Mouvement populaire calédonien, qui font campagne sous la bannière des Voix du Non, se sont exprimés lundi matin. Ils observent que la situation sanitaire s’est nettement améliorée et qu’elle « permet de tenir une campagne avec parfois des adaptations mais sans difficultés ».

« Un besoin d’aller voter »

Les partis plaident pour une campagne sans restriction sur les réseaux sociaux – d’ailleurs largement utilisés par les deux camps lors des précédents scrutins – et sur le terrain par le biais de réunions en petit comité jusqu’à 15 personnes et de porte-à-porte. Une réalité pas simple, « mais qui s’impose à tous ». « Nous avons déjà tenu pas moins de 25 réunions de proximité dans les quartiers populaires et en Brousse », explique Nicolas Metzdorf, président de Générations NC.

En outre, durant ces rencontres, les élus soutiennent avoir entendu partout, et quelles que soient les tendances politiques, « un besoin d’aller voter » « pour aller de l’avant, se projeter et sortir de cette situation mortifère. » « Cela fait trois fois qu’on nous pose la même question, les Calédoniens savent s’ils veulent l’indépendance ou pas », ajoute Gil Brial pour le MPC et ils « connaissent les implications du Oui et du Non ».