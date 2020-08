L’État a publié sa fameuse note sur les conséquences du oui ou du non à l’indépendance. Le document est semblable à celui de 2018.

Il vient rappeler que si le oui l’emporte, la Nouvelle-Calédonie deviendra un État pleinement souverain, reconnu en tant que tel à l’international. Après une période de transition, dont la durée devra être déterminée et durant laquelle l’État assumera ses compétences, celles-ci devront être récupérées. Les transferts financiers actuels deviendront caducs et les nouvelles relations financières seront établies dans le cadre d’une aide au développement. Les populations auront la nationalité du nouvel État qui devra assurer leur protection à l’étranger. L’Assemblée nationale et le Sénat devront par ailleurs débattre et voter une loi pour déterminer les conditions dans lesquelles un maintien dans la nationalité française serait possible pour « certains ressortissants » du nouvel État.

En cas de non à l’indépendance, la Nouvelle-Calédonie restera une collectivité française. La France continuera à l’accompagner dans ses relations dans la zone, à exercer les compétences régaliennes et celles dont le transfert est envisagé. La population conservera la nationalité, la citoyenneté française et européenne et la protection de la nation. Les droits de vote spécifiques seront maintenus tant que l’Accord de Nouméa restera en vigueur. Un troisième référendum pourra être organisé à la demande d’un tiers des membres du Congrès.

Si ce document a le mérite d’énoncer quelques éléments qui sont toujours bons à rappeler, en particulier sur les conséquences du oui, à près d’un mois du deuxième référendum d’autodétermination, on serait en droit d’en attendre davantage. Les partenaires de l’Accord de Nouméa ne semblent toujours pas en mesure de nous expliquer comment ce pays fonctionnera concrètement en cas d’indépendance ! Quel serait ainsi la durée de la période de transition ? À quelles aides la Nouvelle-Calédonie pourrait-elle prétendre ? Comment financera-t-elle les soins, l’éducation, la sécurité, les collectivités ? On laisse encore les électeurs dans le flou alors que les conséquences seraient immenses. Pourtant on ne peut pas dire que le temps a manqué depuis trente ans…