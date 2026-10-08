L’État devra indemniser un armurier

« Interdit d’exercer pendant sept mois et privé de ses armes durant toute la période des émeutes, un armurier de Nouméa a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif », a signalé NC La 1ère dimanche 4 octobre. « L’État devra indemniser le préjudice subi, estimé à près de huit millions de francs CFP. »

Comme le souligne le média qui a contacté l’avocat du commerçant, ce jugement pourrait intéresser d’autres professionnels, comme les cavistes, dont l’activité a été fortement contrainte lors des émeutes de 2024.