Le ministre et sa délégation, composée de quatre personnes, ont été placés en confinement dans deux dépendances sécurisées et isolées du haut-commissariat, a informé le ministère des Outre-mer, mardi. Ils ont été contrôlés à leur arrivée et les gestes barrières ont été respectés durant leur transport.

Le ministre bénéficie d’une connexion et d’une ligne sécurisée lui permettant de communiquer avec son cabinet resté à Paris et d’effectuer presque normalement ses rendez-vous. Il ne peut sortir que vers une salle de visioconférence dédiée afin de participer aux réunions du Conseil des ministres et du Conseil de défense et de sécurité nationale dans le respect de la distanciation sociale et du port du masque. Les rendez-vous en visioconférence se font hors des heures ouvrables, sans contact avec d’autres agents du haut-commissariat. Les locaux sont systématiquement nettoyés. Les repas, préparés par le cuisinier du haut-commissariat, sont déposés à l’extérieur de la résidence, sans contact avec les confinés et l’entretien des locaux est à leur charge. La collecte de déchets s’effectue par rotation de sept jours à travers un bac spécial.

Une surveillance deux fois par jour de la température et des symptômes est effectuée par une infirmière ou un médecin du service de santé des armées de la Diass, qui a également fourni le matériel de protection (masques, solution hydroalcoolique). Un test PCR sera effectué à l’issue de la quatorzaine et déterminera leur sortie. Sébastien Lecornu a été testé négatif le 7 octobre et n’est pas considéré comme un cas contact d’Édouard Fritch, président de la Polynésie française, testé positif. Son dernier contact avec lui date du 3 octobre et les gestes barrières ont été respectés lors de leur entretien, précise le ministère.

C.M.