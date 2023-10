L’État accorde une aide de 4,4 milliards de francs

La Nouvelle-Calédonie reçoit un soutien financier exceptionnel de la part de l’État.

La convention a été signée jeudi 28 septembre. Cette aide répond à la sollicitation de Louis Mapou, fin avril, afin de pallier les difficultés de trésorerie du territoire et de ses organismes rattachés.

Son versement, conditionné à la réalisation de réformes devant garantir l’équilibre du budget de la Nouvelle-Calédonie et la pérennisation des régimes sociaux, sera effectué par tranche en fonction de leur avancement : 2,1 milliards de francs pour éviter la cessation de paiement de la CLR en novembre (lire par ailleurs) ; 1,3 milliard pour garantir les prestations de handicap et dépendance, et 955 millions pour financer les aléas susceptibles d’empêcher la bonne exécution budgétaire de l’exercice 2023.

A.-C.P.