L’espoir du vivre ensemble

« Ma famille est originaire de ce Pays et nous vivons un moment impensable. Beaucoup d’entre nous pensaient avoir vécu le pire, mais force est de constater que le pire est certainement à venir, dans les jours et les semaines qui vont suivre. Nous avons vu de nombreuses choses difficiles à vivre dans une île que nous désignons comme le paradis sur terre.

Si je dois vous exprimer mon sentiment ce jour, le mot tristesse serait bien choisi. Certains vous diront qu’ils ressentent de la haine et de la colère. Je vous mentirais si je vous disais que ces sentiments ne m’habitent pas.

J’ai grandi sur cette terre à l’autre bout de la planète, isolée au cœur du plus bel océan à mes yeux. On a une chance que d’autres personnes n’ont pas ailleurs dans le monde. Nous pouvons chasser, pêcher, cultiver afin de subvenir à nos besoins. Il est évident que nous ne vivons pas que de ça, mais c’est quand même notre plus grande richesse.

Nous avons une autre belle richesse : notre société multiculturelle ! Je suis Kanak, Calédonien et Métropolitain dans un même corps et un même esprit. Mon éducation vient de chacune de ces cultures et c’est certainement ce qui fait de moi, et de nous, des êtres à part dans le monde.

J’ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays et de voir de nombreuses choses. Misère comme richesse. S’il y a bien une chose que je retiens, c’est que notre vivre-ensemble fait de chacun de nous des personnes hors du commun.

Aujourd’hui j’ai le cœur serré en exprimant mon ressenti. À ce moment, je ne me sens pas tout à fait légitime à m’exprimer, par crainte de blesser ou de heurter la sensibilité de chacun de mes frères et sœurs qui composent mon île. Car oui, c’est ainsi que nous nous voyons et nous définissons quand on parle de nos semblables qui vivent sur ce petit caillou.

J’avais à cœur de vous exprimer mes sentiments dans cette situation plus que difficile. J’aurais très bien pu vous donner des détails sur la situation que chacun vie ce jour, mais vous comme moi vivons et partageons le même quotidien et je suis bien conscient que d’autres diront que tous ne vivent pas les événements actuels de la même manière. Et c’est réel !

Mais à ce jour il est plus important pour chacun d’entre nous de regarder vers l’horizon et de voir l’avenir. Nos anciens l’ont fait après les Événements de 1984, alors j’ai préféré mettre l’accent sur ce qui nous définit et vous rappeler à quel point il est important de ne pas s’oublier même si la situation nous semble grave et insurmontable. »

Témoignage d’Hugo (nom d’emprunt), jeune calédonien