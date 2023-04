La destination reprend des couleurs après les années Covid. La fréquentation du mois de mars égale presque celle de 2019.

Après « un des meilleurs mois de janvier depuis près de 30 ans » (10 410 touristes), l’Isee recense 7 579 visiteurs en février, soit quasiment la fréquentation d’avant la crise Covid (-3 % par rapport à février 2019).

Où sont les Japonais ?

On observe un record de fréquentation pour les Australiens et les Néo- Zélandais, avec respectivement +57 % et +87 % par rapport à la même période en 2019. La tendance est également à la hausse pour le marché métropolitain (+19 %). Seuls les touristes japonais manquent à l’appel.

Pour le mois de mars, l’inquiétude concerne les conséquences de l’interdiction de baignade à Nouméa.