Les votes ouverts à la CCI

La Chambre de commerce et d’industrie a commencé ses élections avec les votes par voie électronique et par correspondance le 4 novembre et ce jusqu’au 25. Le scrutin physique aura lieu le 5 décembre. Un candidat libre (Fabrice Lecomte de Lyvaï Transport) et deux listes distinctes (« Une chambre pour tous ‒ Ensemble pour réformer et reconstruire » de l’actuel président, David Guyenne, et « Alliance pour la relance ») se présentent.