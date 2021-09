Les seules rotations vers le territoire ne concernent que le transport de soignants ou le fret. Le gouvernement a fait savoir que des vols de rapatriement seraient organisés sans préciser dans quel délai. Des résidents et notamment des personnes parties en évasan sont dans l’attente d’un retour. Les mesures d’isolement à l’entrée restent en vigueur pour le personnel d’Aircalin et les soignants. Les départs sont toujours possibles vers Tokyo et la Métropole. Le décret de l’État sur la vaccination obligatoire des entrants est en préparation à Paris. Le texte initial de la Nouvelle-Calédonie prévoyait un schéma vaccinal complet par l’un des vaccins autorisés en Nouvelle-Calédonie (Pfizer et Moderna) ou au sein de l’Union européenne (avec en plus Astrazeneca et Janssen). A noter que des doutes sont actuellement émis sur l’efficacité du Janssen face au variant Delta.