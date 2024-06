Les vols commerciaux reprennent progressivement à Magenta

L’aérodrome de Magenta a pu rouvrir mercredi 5 juin sur décision du haut-commissaire.

Les vols commerciaux d’Air Calédonie étaient annulés depuis le 14 mai. La compagnie a, dans ce laps de temps, répondu aux demandes des autorités pour le pont aérien vers La Tontouta, les transports d’urgence, les rapatriements de population et les déplacements de personnel. La société travaille à une reprise progressive des vols en fonction des conditions de sécurité et avec des effectifs réduits. Le programme envisagé est fortement allégé, dans le respect notamment des horaires du couvre-feu.

RAPATRIEMENT

Le haut-commissariat a annoncé en revanche une prolongation de la fermeture de l’aéroport de La Tontouta. Du 13 mai au 2 juin, 150 vols ont été annulés et 16 600 personnes touchées, souligne Aircalin. La compagnie a été réquisitionnée par l’État et a participé à certaines opérations de rapatriement et de transport aérien. Elle a ainsi réalisé sept vols entre Nouméa et Paris, Singapour ou Narita.

Une rotation a également été organisée vers Wallis. La majeure partie du personnel navigant a pu regagner le territoire pour un redémarrage optimal des activités dès que cela sera possible. 2 000 Calédoniens seraient toujours en attente d’un vol, estimait la compagnie le 30 mai.