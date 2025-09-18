Les U20 s’envolent pour la Coupe du monde

Les footballeurs U20 calédoniens (moins de 20 ans) ont pris l’avion, mardi 16 septembre, pour se rendre au Chili où ils participeront à la Coupe du monde U-20 de la Fifa. Ils affronteront l’équipe des États-Unis le 30 septembre, à 10 heures (heure calédonienne), celle de l’Afrique du Sud le 3 octobre, à 10 heures également, et les U20 métropolitains le 6 octobre, à 7 heures.
