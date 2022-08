Quelle est la différence entre le Triathlon de Nouméa et le Triathlon UP&GO du Lagon au domaine de Deva ? La distance totale parcourue. « À Nouméa, c’est un triathlon M, explique Julien Delrieu, un des sept organisateurs de l’épreuve et président du club AS Tri Mont-Dore. À Deva, c’est un triathlon L, appelé également un Half Ironman. »

Samedi 10 septembre aura lieu la 2e édition du Triathlon UP&GO du Lagon. Une épreuve sportive « unique » en son genre qui allie compétition et amusement dans un cadre magnifique, à Bourail. Objectif ? Relancer une dynamique et gagner des points pour le championnat de Calédonie de triathlon.

Pour permettre à toutes les personnes âgées de 20 ans cette année de participer au Triathlon UP&GO du Lagon, l’organisation propose aussi une inscription par équipe en relais de 2 à 8 personnes. « Les relais seront possibles, à vélo et à pied au niveau des boucles », ajoute Julien Delrieu.

L’événement avait dû être annulé en 2021. 90 km sont à parcourir à vélo, de la route de Deva au col de Gouaro / Photo DR

Autre originalité du Triathlon UP&GO du Lagon : créer du lien. « Avec un retrait des dossards le vendredi à 17 h 30 et un briefing à 7 heures le samedi matin, on propose d’arriver la veille et d’être hébergé au CAP (1 500 francs la nuit) ou au Sheraton à un tarif préférentiel (20 000 francs la nuit). Bien sûr, chacun est libre de choisir un autre hébergement. Une pasta party avec entréeplat-dessert est proposée à 1 500 francs. »

Pour l’encadrement et la sécurité qui doivent être irréprochables, les clubs organisateurs, AS Tri Mont-Dore et la Sporteam, s’appuieront sur 40 bénévoles et pour l’épreuve à vélo, une moto ouvreuse signalera l’arrivée des cyclistes. Il faudra fournir un certificat médical ou sa licence sportive pour s’inscrire.

Un tarif « attrayant »

En individuel, comptez 10 000 francs pour un licencié ; un non licencié devra, en plus, être muni du pass compétition à 4 800 francs (une obligation de la ligue de triathlon, équivalent à une sorte de licence journalière). Par équipe en relais, comptez 5 500 francs par équipier licencié et 7 500 francs par équipier non licencié, muni en plus du pass compétition relais à 240 francs.

« Nous avons réussi à obtenir une aide financière de notre sponsor principal UP&GO. Ce qui nous permet de proposer une inscription au tarif attrayant, avec le repas du samedi soir compris. Nous sommes moins chers que pour les compétitions de triathlon en France et à l’international. Les triathlètes s’acquittent de frais d’inscription allant de 17 000 francs, pour une petite distance en France, à 60 000 francs pour une compétition à l’international. S’y ajoute le coût du billet d’avion, du transport du vélo et de l’hébergement sur place », souligne le président du club AS Tri Mont-Dore.

Valérie Nébois Kempf