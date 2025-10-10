Les traditions broussardes en fête

Bien qu’« un peu fatigué » Patrick Greppo a le sourire. Dans quelques jours, la Fête du bœuf fera sa réapparition sur le site de Gadji. En 2020, le Covid avait mis un coup d’arrêt aux préparatifs. Depuis, « elle n’a pas été réorganisée », explique simplement le président du comité des fêtes, à l’origine de l’évènement. Des difficultés financières, les émeutes de 2024 et les intempéries du mois de juillet dernier ont retardé encore l’organisation de cette fête, véritable vitrine du folklore calédonien.

PAYS DU CHEVAL

En 1994, la Fête du bœuf est créée par Ronald Martin, alors maire de Païta, accompagné de quelques éleveurs, dont Gérard Pasco et Raymond Greppo, le père de Patrick. « Leur volonté était de mettre en avant le patrimoine calédonien, et surtout le monde de l’élevage », explique ce dernier. Dès le départ, des pratiques comme le dépeçage, la castration de veaux et le marquage du bétail, qui seront par la suite mises en cause par certaines associations protectrices des animaux, sont présentées aux visiteurs. « Ça attirait beaucoup de monde », se souvient André Sinem, qui s’est occupé durant les six premières éditions du dépeçage. Ce savoir- faire lui a été transmis dès son plus jeune âge. Mais « tous les Calédoniens le font ». « L’important, explique-t-il, c’est de garder le plus de viande possible, sans percer la peau ».

Autre évènement à attirer les foules : le traditionnel rodéo, pris en main de longue date par Patrick Greppo. Rien d’anormal pour ce quinquagénaire, qui a grandi « dans ce monde-là », entre élevage et jeux équestres. « La Calédonie, c’est une île où le cheval est roi. Il suffit d’ouvrir l’œil : lorsque vous partez de Dumbéa jusqu’à Poum, il y a des chevaux partout ».