La crise sanitaire vient confirmer le besoin de compétence dans le domaine de la maintenance. Que ce soit dans le secteur de l’aéronautique, avec l’entretien des avions d’Air Calédonie ou dans le secteur maritime, pour le carénage du Betico 2. Dans les deux cas, l’entretien des appareils se fait, cette année, localement. Preuve que la main-d’œuvre locale est présente.

« En assurant l’entretien localement l’argent se maintient dans l’économie calédonienne et cela permet d’attirer les acteurs dans la région ». Édouard Castaing, le directeur général de la compagnie Sudîles, en est convaincu. Il travaille donc depuis deux ans pour que l’entretien annuel du Betico 2, qui dessert les îles, puisse être exécuté au port autonome à Nouville. « Je trouvais hallucinant de partir quatre à cinq semaines en Australie à cause d’un problème de dimensionnement du chariot », assure le responsable. L’ancien chariot en question était donc le plus important des obstacles à franchir. Une étude a été réalisée, il a été renforcé et le navire est entretenu localement, depuis cette année.

On peut dire que le DG de la Sudîles a eu le nez creux, car avec la crise sanitaire et la fermeture des frontières australiennes, le Betico 2 n’aurait jamais pu être révisé si cette solution n’avait pas été mise en place. La main-d’œuvre formée et compétente est présente, que ce soit dans le domaine de la chaudronnerie, de la tuyauterie, de la peinture ou même pour l’installation des échafaudages. « C’est l’effet induit par le développement des entreprises minières depuis une dizaine d’années », assure-t-il.