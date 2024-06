Les syndicats de salariés déterminés

Après les chefs d’entreprise, en première ligne au plus fort des exactions et des incendies, l’onde de choc s’est rapidement étendue aux salariés. Certains ont été licenciés. D’autres mis en chômage partiel. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent, encore aujourd’hui, se rendre sur leur lieu de travail « ou qui ne savent pas ce qui les attend », glisse Jean-Marc Burette, secrétaire général de l’Usoenc, qui veillera à la bonne application du droit de retrait. « Des salariés ont vécu un traumatisme, n’osent plus sortir de chez eux ou sont en dépression. L’économie c’est important, mais il faut le faire avec beaucoup d’humanité, nous demandons aux patrons d’accompagner. »

L’USTKE a mis en place une banque alimentaire, une mesure d’urgence, pour soutenir ses adhérents les plus en difficulté. « Un circuit solidaire s’est créé avec les familles de Brousse et des îles, des salariés dans différentes communes s’organisent pour épauler les plus nécessiteux », explique Mélanie Atapo, présidente.

Aujourd’hui, la première des préoccupations concerne les revenus. Si « les salaires ont globalement été pris en charge en mai », note Christophe Coulson, président de l’UT CFE-CGC, cela s’annonce bien plus tendu pour les mois à venir. « La Nouvelle-Calédonie n’a pas les moyens de payer le chômage et l’État continue de dire que ce sera un pour un. Nous sommes inquiets. » La démarche est incomprise. « L’État n’a pas assumé son rôle vis-à-vis de ses ressortissants », estime Jean-Pierre Kabar, secrétaire général de la Cogetra.

ÉVITER LES ABUS

Les points de vigilance sont multiples : les syndicats veulent éviter, dans la mesure du possible, qu’une crise sociale et sanitaire ne s’ajoute à la crise économique. Il est question de maintien du pouvoir d’achat, de contrôle des prix pour éviter l’inflation, de « réviser les dispositifs de formation, de reconversion et de réinsertion pour voir comment on accompagne les salariés », détaille Francisco Sione, vice-président de l’Usoenc, qui a sollicité la mise en place d’une cellule d’aide psychologique et administrative pour les salariés. Sachant que des outils de formation ont également été détruits.

Le principal ? « Pouvoir continuer à se nourrir, être logé et se soigner », considère Jean-Marc Burette. L’Usoenc a également réclamé « une bienveillance » de la part des banques envers les salariés, notamment concernant les crédits immobilier et voiture. Et auprès des assurances. « Il y a des dégâts chez les particuliers, et ça n’a pas été pris en compte. L’État met des moyens pour les entreprises, pourquoi pas pour les salariés ? »

Surtout, il s’agit de maintenir l’emploi partout où c’est possible. Les organisations vérifieront que « tout se fasse dans les règles. On sait, on le voit déjà au niveau des prix, que certains employeurs ne se gênent pas pour profiter du système. Notre rôle est aussi de s’assurer que tout le monde reste dans les clous, par exemple continuer de payer les salariés quand on est indemnisés, ne pas abuser du chômage partiel… », anticipe Jean-Pierre Kabar.