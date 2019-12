Les résultats de la plus récente évaluation des stocks de thonidés, publiés cette semaine à l’occasion de la 16e session de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC), à Port- Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée), révèlent que les stocks des quatre principales espèces de thon de cette partie du Pacifique sont en bonne santé. « L’évaluation a permis de conclure que les stocks commerciaux de thon obèse, de bonite, de germon du Sud et de thon jaune dans notre région ont, dans l’ensemble, été gérés et exploités de matière durable (ce qui n’a) d’égal dans aucun autre océan du monde », a commenté le directeur de la commission. L’annonce présente un intérêt planétaire puisque la région représente 54 % des prises mondiales de thon. On recense près de 3,5 millions de prises pour le Pacifique de manière générale et près de 5, 2 tonnes à l’échelle du monde en 2018.