Les soubresauts du budget des Outre-mer

TROMPE-L’ŒIL

Mais, quand on évoque la politique budgétaire de l’État concernant les outre-mer, de quoi parle-t-on exactement ? Si on se limite aux seuls crédits de la « mission outre-mer », telle qu’elle est définie dans les documents budgétaires, ceux-ci s’élèvent, pour 2026, à 2,91 milliards d’euros en autorisations d’engagement (AE) et à 2,83 milliards d’euros en crédits de paiement (CP). La baisse est sensible par rapport aux crédits alloués en loi de finances initiale (LFI) pour 2025 : 628 millions d’euros de moins (- 21,6 %) en AE, une baisse de 153 millions d’euros (- 5,4 %) en CP.

De quoi laisser penser que les outre-mer sont les sacrifiés de la cure de restrictions budgétaires à laquelle sont soumises les finances de l’État, des collectivités territoriales et des administrations sociales. Rassurez-vous, si tant est que cela puisse être un soulagement, ils ne sont pas les seuls.

Cependant, la lecture des transferts financiers de l’État à la seule aune des crédits de la « mission outre-mer » est un trompe-l’œil. Si l’on se réfère à l’austère document de politique transversale recensant l’en- semble des crédits budgétaires consacrés aux outre-mer, annexé au PLF pour 2026, l’effort global de l’État en outre-mer, hors dépenses fiscales, s’élève à 20,04 milliards d’euros en AE et à 21,94 milliards d’euros en CP. Soit une augmentation de 3 % en AE et de 4 % en CP par rapport à la LFI pour 2025.

Ces dépenses fiscales sont estimées pour 2026 à 4,89 milliards d’euros, ce qui représente un peu plus de 3 % de plus qu’en 2025. L’effort global de l’État pour les territoires ultramarins se chiffre donc à 24,93 milliards d’euros en AE et 26,83 milliards en CP.

En clair, les crédits globaux de l’État pour les outre-mer ont été stabilisés. Est-ce pour autant satisfaisant, au regard des urgences auxquelles ces territoires sont confrontés ? Tous les acteurs s’accorderont à répondre par la négative. Mais si vous faites le tour de l’ensemble des dispositifs publics dépendant des crédits de l’État, il y a fort à parier que pas un ne se satisfera des montants qui lui sont alloués.

Quelle que soit l’issue des débats budgétaires en cours au Parlement, pour autant que le gouvernement parvienne à faire adopter un budget ou du moins à faire en sorte qu’il ne soit pas rejeté, la somme des mécontents l’emportera très nettement sur celle des satisfaits.