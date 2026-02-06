Les soignants des urgences du CHT à bout de souffle

Le syndicat des infirmiers et des aides-soignants des urgences (Siasu) a engagé, lundi 2 février, une action d’information du public à travers l’affichage de banderoles devant l’entrée des urgences du Médipôle, qui sera réitéré chaque lundi. Une façon d’interpeller une nouvelle fois les élus, après plusieurs alertes lancées ces derniers mois sur le manque d’effectifs et l’épuisement du personnel. Avant la crise, les « anciens » des urgences représentaient 86 % de l’effectif, aujourd’hui, ils ne sont plus que 46 %.
Sur le même thème
« Il n’y aura pas de place pour le rêve. » Sonia Lagarde, candidate à nouveau à la mairie de Nouméa, affirme qu’elle ne fera pas de promesses qu’elle ne pourra pas tenir, que les difficultés budgétaires seront encore plus importantes en 2026. Il est clair que ce ne sera […]
Les élus du Congrès ont évité le naufrage, vendredi 30 janvier, veille de la clôture de l’exercice, en adoptant une recommandation de l’État au travers d’une décision modificative du budget 2025 : recourir au dispositif d’étalement de charges sur dix ans pour résorber le déficit de 29 milliards de francs […]
Le syndicat FO justice s’est mobilisé devant le Camp-Est mardi 3 février. En cause, l’agression par une détenue de deux surveillants pénitentiaires, la veille. Le syndicat demande la mise en place de mesures afin d’améliorer les conditions de travail et le transfert systématique des détenus lorsqu’une agression se produit. Plus […]