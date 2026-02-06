Les soignants des urgences du CHT à bout de souffle

Le syndicat des infirmiers et des aides-soignants des urgences (Siasu) a engagé, lundi 2 février, une action d’information du public à travers l’affichage de banderoles devant l’entrée des urgences du Médipôle, qui sera réitéré chaque lundi. Une façon d’interpeller une nouvelle fois les élus, après plusieurs alertes lancées ces derniers mois sur le manque d’effectifs et l’épuisement du personnel. Avant la crise, les « anciens » des urgences représentaient 86 % de l’effectif, aujourd’hui, ils ne sont plus que 46 %.