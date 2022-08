Cette période tendue ne peut s’éterniser disent-ils, d’autant qu’elle risquerait aussi de compromettre les élections provinciales de 2024 pour lesquelles se pose la question du corps électoral, toujours restreint.

Il est observé que le gouvernement s’est inscrit dans un calendrier « volontariste » avec ce référendum en 2023. Mais les rapporteurs doutent clairement de sa faisabilité : « Il faudrait qu’il y ait un projet, qu’il obtienne une majorité et donc qu’il soit négocié… Or le dialogue est rompu. »

Si les conditions étaient finalement réunies, il faudrait encore que le référendum soit possible et les juristes s’opposent sur le besoin ou non de changer la Constitution, un élément qu’il faudrait aussi considérer dans le calendrier.

« Nous constatons une controverse juridique. Il y a dans la Constitution plusieurs fondements possibles pour des consultations (…) Un certain nombre de juristes nous dit qu’un référendum de projet ne peut trouver de fondement dans aucune disposition de la Constitution. D’autres prétendent le contraire. Il n’est pas possible d’organiser un tel référendum sans avoir tranché ces dispositions juridiques pour assurer la sécurité juridique de ce référendum », détaille Philippe Bas.

Six propositions

Pour réunir les conditions du dialogue, les sénateurs émettent six propositions.

La première : garantir l’impartialité de l’État et consolider son rôle de proposition sur le dossier calédonien. Ils estiment aussi qu’il faut élargir les discussions à tous les défis auxquels devra répondre la Nouvelle- Calédonie (économie, société, santé, école, environnement, finances, contexte régional, culture).

Il est ensuite nécessaire d’écouter et de consulter tous les acteurs de la société civile, et « fondamental » de s’appuyer sur tous les maires de Nouvelle-Calédonie qui doivent être associés aux discussions « le plus vite possible ». Il faut par ailleurs associer pleinement le Parlement et enfin conduire des discussions politiques éclairées par des considérations juridiques.