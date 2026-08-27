Les séances du gouvernement fixées au lundi

Les membres du gouvernement ont décidé de tenir leur séance hebdomadaire désormais le lundi après-midi, au lieu du mercredi matin. Elle pourra néanmoins être déplacée à un autre jour, « si cela s’avère nécessaire », précise le relevé de décisions de mercredi 26 août. Pour « plus de souplesse », le règlement intérieur ne précisera plus le jour des séances.
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