Les séances du gouvernement fixées au lundi

Les membres du gouvernement ont décidé de tenir leur séance hebdomadaire désormais le lundi après-midi, au lieu du mercredi matin. Elle pourra néanmoins être déplacée à un autre jour, « si cela s’avère nécessaire », précise le relevé de décisions de mercredi 26 août. Pour « plus de souplesse », le règlement intérieur ne précisera plus le jour des séances.