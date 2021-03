L’accueil des personnes sans domicile fixe a débuté lundi, à l’internat du lycée Do Kamo. « Il a été organisé pour s’effectuer dans les meilleures conditions possible tant pour les personnes démunies que pour le maintien des bonnes conditions d’accueil de l’internat », a précisé le gouvernement à propos de cette décision à laquelle s’oppose l’association des parents d’élèves de l’établissement. Une équipe d’encadrants formés est présente jour et nuit. Les repas sont servis selon un protocole d’hygiène « très strict » et une procédure également stricte de désinfection et de nettoyage est prévue avant la reprise des cours dans ce contexte de Covid-19.