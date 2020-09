Le 11 juin, les retraités étaient devant la Cafat pour exprimer tout leur mécontentement quant à la gestion des retraites par le conseil d’administration de la caisse de protection sociale, composé des représentants des partenaires sociaux et du gouvernement. Réunie à l’Usoenc, le 16 septembre, l’intersyndicale a une nouvelle fois souhaité alerter les pouvoirs publics et la population sur la situation des retraités.

Ces derniers sont de plus en plus inquiets avec la situation compliquée des trois usines de nickel. Et c’est sans compter qu’ils ont cette désagréable sensation d’être pris pour des idiots. Alors que la Nouvelle-Calédonie s’est engagée dans une démarche « pour le bien vieillir », les retraités ont l’impression d’être moins considérés qu’hier, reprochant aux élus de venir les chercher en période électorale et ne plus les entendre une fois leurs bulletins de vote acquis. Des courriers envoyés à la province Sud et au gouvernement par l’intersyndicale attendent toujours les réponses.

La rancœur porte très concrètement sur la carte senior, lancée en 2018 en fanfare. Deux ans après, le constat dressé par l’intersyndicale est amer. Les avantages de la carte ne représentent pas grand- chose, du moins pas vraiment des choses utiles pour les retraités et plus personne ne s’occupe véritablement du dossier. L’intersyndicale explique avoir elle-même engagé des discussions avec Tanéo et les grandes surfaces afin d’obtenir des prix sur les transports, un poste de dépenses important pour les personnes âgées, et dans les commerces pour les produits du quotidien.