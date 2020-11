Plus de soixante-dix représentants d’enseignes de restauration (snacks, bars, gamelles, restauration collective, etc.) se sont mobilisés, mardi, place des Cocotiers, en soutien à leur confrère, violemment agressé le 30 octobre devant son restaurant Le Pimiento. L’homme a dû être hospitalisé pour plusieurs fractures et a reçu 28 points de suture sur le visage. Patrons, chefs, salariés ont demandé que l’on trouve des solutions contre ces violences. Ils ont tenu un recueil de propositions et ont notamment la volonté de mettre en place un dispositif de « restaurant vigilant » avec partage d’informations. Sonia Lagarde, maire de Nouméa, s’est rendue sur place pour leur apporter son soutien. Elle a reçu une délégation pour réfléchir aux moyens de renforcer la sécurisation de ces établissements.