Les requins-tigres et bouledogues, des espèces protégées

L’association environnementale EPLP a révélé l’information mercredi 2 octobre. « Le pourvoi en cassation de la province Sud vient d’être rejeté. Les requins-tigres et bouledogues retrouvent donc définitivement leur statut d’espèces protégées en province Sud. Après trois ans de combats judiciaires épuisants et coûteux, c’est donc une victoire totale pour les requins et EPLP », se félicitent les adhérents.

Après une dizaine d’attaques en cinq ans, la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, avait intensifié en 2023 le prélèvement de squales. En janvier, la cour administrative d’appel de Paris avait annulé la décision de retrait des requins-tigres et bouledogues de la liste des espèces protégées. Mais la province s’était alors pourvue en cassation.

Par ailleurs, EPLP indique rester « dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Paris saisie par le maire de Nouméa » concernant les abattages.