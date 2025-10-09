Les Républicains calédoniens veulent l’unité

Les élections provinciales, municipales, peut-être aussi législatives, approchent. Le mouvement Les Républicains calédoniens a réuni, samedi 4 octobre à Païta, environ 400 militants, selon les organisateurs, lors d’un conseil politique. Le parti a présenté sept « référents communaux », de Levay Roy, à Bourail, à Naïa Wateou, à Nouméa, en passant par Florent Perrin au Mont- Dore, ou Marie-Laure Ukeiwë à Dumbéa. Ces personnes sont chargées « de trouver les équilibres qui vont permettre d’aller en campagne avec la formation la plus unie possible avec les autres organisations non indépendantistes », expliquait la présidente, Sonia Backès. « Vu la situation gravissime de la Nouvelle-Calédonie, l’unité est fondamentale. »

Un document intitulé « Accord de stabilité politique », évoquant la répartition des candidatures entre quatre partis loyalistes, dont les Républicains calédoniens, a fuité début octobre. Le Rassemblement-LR a jugé la « proposition » « à ce stade, totalement déséquilibrée ».