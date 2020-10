Éviter un référendum

Dans la deuxième motion, les Républicains calédoniens s’engagent à « participer activement aux discussions qui permettront d’éviter un nouveau référendum clivant. Ils entreront dans un dialogue apaisé et constructif dans le but de défendre les intérêts de tous les Calédoniens qui veulent vivre dans la paix : ceux des 81 000 qui veulent maintenir notre lien avec la France, mais aussi ceux des 71 000 qui ont fait le choix de l’indépendance pour des raisons identitaires, mais qui croient encore dans notre capacité à vivre ensemble, et les 35 000 qui n’ont pas pu s’exprimer lors de ce scrutin, mais qui partagent notre volonté de construire une Calédonie inclusive et pacifique ». Dans les discussions, il s’agira donc à la fois de défendre la majorité démocratique, de prendre en compte le message envoyé par ceux qui ont voté oui, les raisons de leur vote (identitaires, sociales, etc.) et d’évoquer la réintégration des personnes qui sont installées durablement en Nouvelle-Calédonie et ont la volonté d’y rester.