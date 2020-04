Sur la question alimentaire, et plus généralement des personnes vivant à proximité de la forêt et de la mer, une pétition a été lancée afin d’autoriser la chasse et la pêche de subsistance. Ces pratiques, aujourd’hui interdites, font partie du quotidien de nombreux Calédoniens, en particulier de Brousse, et contribuent à une alimentation équilibrée. Le relevé de décisions des autorités de coutumières de Lifou stipule que la pêche professionnelle est interdite, mais ne donne aucune indication quant à la pêche de subsistance.

En Polynésie, le haut-commissaire de la République a apporté une modification à la loi encadrant le confinement. La pêche de subsistance, au même titre que la pêche professionnelle, est autorisée. Il existe toutefois plusieurs contraintes à commencer par le respect du couvre-feu, entre 20 h et 5 h du matin. L’obligation d’être seul a été assouplie : les pêcheurs peuvent désormais être deux par embarcation. Sur ce point, le gouvernement local a rappelé sa position le 7 avril, en insistant sur le fait qu’aucune dérogation n’était pour l’instant pas prévue. Collecte de dons sur Koné En province Nord, où 500 000 masques et des respirateurs ont été commandés, l’exécutif fait en sorte d’assurer la continuité des services publics. Tous les centres médico-sociaux sont restés ouverts, excepté à Kaala-Gomen. En parallèle, un protocole a été spécialement mis en place pour gérer les cas suspects de Covid-19. Les établissements de Koné, Koumac et Poindimié sont les centres de dépistage agréés. On y effectue des prélèvements qui sont ensuite envoyés à Nouméa pour être analysés. Dans l’attente des résultats, les personnes testées sont confinées dans des chambres d’hôtel. La solidarité s’organise aussi pour venir en aide aux plus vulnérables et plus démunis face à cette crise. Une collecte de dons est organisée à la mairie de Koné, le vendredi 10 avril, de 8 h à 15 h. La population est appelée à fournir du riz, des pâtes, de la farine, des conserves ainsi que des produits pour le petit-déjeuner, l’hygiène et l’entretien. Pour plus de renseignements, un numéro vert a été mis en place : le 05 05 50. Les personnes souhaitant que leurs dons soient récupérés à leur domicile peuvent appeler à ce même numéro. Sur le plan économique, la province Nord a mis en place un guichet unique pour aider les entreprises de la région. Elles peuvent donc contacter le 47 72 39 afin d’obtenir tous les renseignements sur les différentes aides prévues. Comme l’a souligné le président de la province Nord, Paul Néaoutyine, de nombreuses structures sont gravement touchées par la crise et une partie des cotisations sociales devrait être prise en charge par l’institution.