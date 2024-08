Les professionnels libéraux de la santé saisissent l’État

La Fédération des professionnels libéraux de la santé vient de saisir l’État, à la suite de la décision de la province Sud, après celle des îles, de suspendre le paiement des actes réalisés à partir du 15 juillet faute de trésorerie suffisante. Ces professionnels sont plongés dans un choix difficile : accepter ou pas les porteurs des cartes A et les ressortissants de l’aide médicale Îles. La FPLS indique que « sans rémunération des actes réalisés, aucun professionnel libéral ne sera en mesure, à terme, de continuer à exercer », d’autant que la Cafat se trouvera en rupture de trésorerie.

Quant au passage, par délibération de la province Sud, du ticket modérateur à compter du 1er août à 20 % et à l’application d’un ticket modérateur de 10 % aux patients cartes A en longue maladie, maternité et aux enfants jusqu’à 3 ans, la FPLS « s’interroge sur la légalité d’une partie des décisions prises ». Le parti Calédonie ensemble a dénoncé, de son côté, « une mesure de rétorsion politique et sociale à l’encontre des habitants des quartiers populaires de l’agglomération ».

La province Sud a expliqué, dans un deuxième temps, que la participation des personnes atteintes de longue maladie au titre du ticket modérateur sera limitée à hauteur de 10 %, appliqué uniquement aux coûts de consultation en cabinet et en visite à domicile, ainsi qu’à ceux liés à leur transport sanitaire terrestre vers et en provenance de leurs lieux de soins.