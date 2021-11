Le président de la commission de contrôle, le conseiller d’État Francis Lamy, est arrivé mardi soir sur le territoire accompagné de cinq membres, des magistrats désignés par le Conseil d’État et la Cour de cassation.

Pendant ce temps, le haut-commissariat rencontre les mairies sur le volet sanitaire et procède sur le volet sécuritaire à des visites des bureaux les plus sensibles. Les documents de propagande des partis qui les ont déposés seront mis sous pli les 23 et 24 novembre en salle d’honneur de la mairie de Nouméa. Le tirage des tableaux d’affichage doit être effectué avant le 25 novembre.

C.M.

©C.M. / archives DNC