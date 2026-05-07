Les « priorités » des maires

Le haut-commissaire, Jacques Billant, a listé les « priorités » qui se présentent aux maires nouvellement élus, lors de leur séminaire jeudi 30 avril à Nouméa. Tout d’abord, « la sécurité », thématique qui est la « préoccupation majeure » des premiers édiles, a noté le haut-fonctionnaire. Viennent ensuite le quotidien administratif, notamment « l’évolution constante des normes », mais aussi l’organisation des scrutins, les finances communales et les projets de développement en lien, entre autres, avec le plan de relance. « Quelles que soient les circonstances, je vous exhorte à privilégier systématiquement la voie du dialogue et à œuvrer pour l’apaisement au sein de vos territoires », a insisté Jacques Billant.