À vitesse soutenue, deux fourgons transportant dix détenus sont arrivés en fin de matinée, mercredi 8 février, à Païamboué. Ils ont été accueillis sous bonne garde par les surveillants pénitentiaires du centre de détention de Koné. Avant eux, un premier convoi était arrivé lundi après-midi. Un troisième est attendu ce vendredi. Ces transferts vont se poursuivre au cours des six prochaines semaines. Soit jusqu’à ce que l’établissement atteigne un taux de remplissage optimal de 110 pensionnaires. Contournant le parking des visiteurs, les camions bleus s’engouffrent dans un sas composé de deux larges portes métalliques. L’ouverture est déclenchée depuis une salle qui jouxte l’entrée principale. Cette dernière est bardée d’écrans. Plusieurs surveillants scrutent sur des écrans les images des caméras. Derrière ces portes et d’épais murs en béton, les prisonniers descendent des véhicules et sont pris en charge. Dirigés vers le greffe, un numéro d’écrou leur est attribué. Une prise d’empreintes digitales suit un contrôle d’identité. L’ensemble de ces informations sont ajoutées à un logiciel qui permet la gestion des effectifs et des profils. Les nouveaux pensionnaires sont affectés à différents bâtiments d’hébergement. Là, ils rencontrent les équipes pénitentiaires, les chefs des secteurs contraints, de respect et de préparation à la sortie, les officiers et le chef d’établissement. PREMIÈRES VISITES AU PARLOIR DÈS SAMEDI © G.R.

« Les installations sont adaptées et ils se réjouissent. Les conditions sont satisfaisantes, c’est le retour qui m’a été fait par les dix premiers arrivés », assure Edson Trebor, directeur du centre (voir ci-contre). Arrivé il y a un an et demi en provenance de la maison d’arrêt de Tarbes (Hautes-Pyrénées), il mène une première visite de contact, fait le point sur les situations de chacun. Il explique que le parloir, installé sous une case, sera ouvert dès samedi pour recevoir les familles. Des émanations de peinture fraîche flottent dans l’air. Les allers et venues de prestataires se poursuivent. Les ultimes mobiliers ont été installés la semaine précédente et les finitions sont en cours. Des reprises électriques, téléphoniques, informatiques et de climatiseurs sont effec- tuées. Autant d’ajustements dont la nécessité s’est fait sentir lors de la marche à blanc des lieux, ces deux derniers mois.