Les positions politiques en mode statu quo

« SORTIR DE LA NASSE »

« Nous sommes et nous serons toujours prêts à discuter avec les instances légitimes du FLNKS », a assuré Sonia Backès, cheffe de file des Loyalistes, vendredi 31 mai. « Il faut une solution politique. » Car, pour la présidente de la province Sud, ces émeutes et insurrections à Nouméa et sa périphérie sont soutenues par « une volonté de coup d’État ». Calédonie ensemble a formulé quelques jours plus tard, mardi 4 juin, une proposition déclinée en trois points « pour sortir de la nasse dans laquelle le pays s’enfonce ». Tout d’abord, et le souhait fait causer, « la procédure relative au projet de loi constitutionnelle doit être définitivement interrompue », a avancé Philippe Gomès. Le député Philippe Dunoyer avait pourtant défendu et voté la réforme à l’Assemblée nationale.