Comme nous vous l’indiquions dans notre dernière édition, l’actualité tourne aujourd’hui autour de la CLR, la Caisse locale de retraites qui sert les pensions des fonctionnaires territoriaux, après un rapport plutôt corrosif sur sa gestion ces dernières années qui l’a conduite dans une situation particulièrement critique. Une réforme en urgence portée par Vaimu’a Muliava, le membre du gouvernement en charge de la fonction publique territoriale, qui était sur le bureau du Congrès et vient tout juste d’être inscrite à l’ordre du jour. Ce plan d’urgence prévoit la hausse des cotisations et la minoration des pensions.

Il n’est toutefois qu’une première étape d’une réforme plus globale imaginée par le membre du gouvernement et son cabinet. Au niveau de la CLR tout d’abord, passée l’urgence d’éviter la cessation des paiements en faisant entrer près de 1,6 milliard de francs dans les caisses, une étude a été commandée à un cabinet spécialisé afin de définir les meilleures options pour rétablir l’équilibre à long terme. Elles devraient générer quelques tensions avec les syndicats, les acquis devant être remis sur la table et débattus. Mais comme le rappelle Vaimu’a Muliava, l’idée n’est pas de faire peur aux gens et de les faire partir, au risque de précipiter l’effondrement de la CLR, mais de parvenir avec des solutions acceptées par tous et lissées dans le temps.

C’est pourquoi le comité d’orientation et de pilotage de la CLR a été relancé, permettant, au passage, de valoriser l’expertise des syndicats. Une idée que le membre du gouvernement applique plus largement dans la fonction publique, au travers du Conseil du dialogue social. La réflexion y est menée à deux niveaux, tout d’abord dans des groupes de travail avec les syndicats représentatifs, puis au sein de l’instance du dialogue social où les autres syndicats peuvent émettre des critiques et faire des propositions.