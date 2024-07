Les Petites Filles de Marie témoignent : « On va se relever et repartir ensemble »

Bill Herket n’est pas retourné à la mission depuis le 18 juin, date de son départ à Fidji pour une réunion des pères maristes. « Quand je suis parti, je ne pensais pas qu’ils passeraient la limite », raconte le prêtre, qui trouvait les lieux « calmes ». Même si « des jeunes venaient parfois faire les toupies », ils restaient plutôt « au bord de la route, en bas ».

Et puis, il y a eu le 13 mai et le début des émeutes. Bill Herket sent une évolution dans les rapports. « Cela m’est arrivé d’éprouver de la crainte en sortant, ce n’était plus la même réaction, la même façon de parler. Je me suis alors dit que cela allait être un peu plus compliqué. » D’autant que certains jeunes « sont armés ». « Même les chefs ne peuvent plus les contrôler. »

Depuis son retour, le 4 juillet, le religieux réside à la maison de la congrégation, à Nouméa. Les conditions ne lui permettent pas de se rendre sur place. « Les gendarmes m’ont appelé pour me dire qu’il ne fallait pas prendre le risque et attendre un peu. » Selon le procureur de la République, le presbytère était occupé de manière irrégulière par quatre hommes armés, dont Rock Victorin Wamytan, tué par un tir de riposte du GIGN mercredi 10 juillet.

Peu après, dans la nuit du jeudi au vendredi, le bâtiment était en proie aux flammes. « J’ai tout perdu, tout est parti en fumée. Ils ont saccagé les bureaux puis y ont mis le feu. » Affaires personnelles – vêtements, chaussures -, mais aussi archives administratives et patrimoniales – documents et photos -, l’homme de foi n’a plus rien.

Bill Herket, Vanuatais qui réside en Nouvelle-Calédonie depuis 11 ans, veut « garder le moral, rester positif ». Mais jusqu’à quand, interroge-t-il. « Si cela continue, comment peut-on réagir, quel sera l’avenir ? » Arrivé de Ouégoa, le prêtre a pris ses fonctions à Saint-Louis le 24 janvier. À défaut de pouvoir y aller, Bill Herket espère accéder « d’ici samedi » au Vallon-Dore et à Plum, où il s’occupe des chapelles Sainte-Thérèse et de celle des Américains, grâce au service de navettes, afin d’assurer les célébrations aux paroissiens, privés de messes ces dernières semaines. Et reprendre ainsi un semblant de vie normale.