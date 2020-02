LE 2019-NCOV Le virus, inconnu jusqu’à présent, est très proche du Sras qui avait fait 774 morts en 2003. Il fait partie de la famille des coronavirus, des virus à l’aspect de couronne, qui touchent aussi bien les hommes que les animaux. Le « virus de Wuhan » peut, selon les cas, entraîner des problèmes respiratoires, des anomalies pulmonaires, des pneumonies. Parmi les premiers symptômes, de la fièvre, des quintes de toux, une fatigue inhabituelle… Il se transmet par voie aérienne comme la grippe ou par les mains. Des incertitudes persistent sur la possibilité de la contagion avant l’apparition des symptômes. Le virus meurt lorsque les défenses immunitaires de l’organisme détruisent plus rapidement le virus que celui-ci ne se réplique.

Taux de contamination et de mortalité

Le taux de contamination est de 1,4 à 2,5 personnes par malade (15 pour la rougeole), selon la Dass qui cite l’OMS. Avec un taux de mortalité évalué à environ 3 %, le virus tue moins que le Sras (9,6 % de mortalité) ou encore le Mers du Moyen-Orient (34,4 %). Il tue à peu près comme la grippe. Et inquiète plus particulièrement les personnes plus fragiles et âgées.

Préconisations

Si l’OMS ne préconise pas à ce stade des restrictions de voyage, la France déconseille à ses ressortissants de circuler dans toute la province de Hubei. Les établissements qui envisageraient des échanges scolaires ou universitaires sont invités à les reporter jusqu’à nouvel ordre.

Le problème des rapatriements

Chacun tente de se prémunir au mieux contre une introduction et une propagation du virus dans son pays tout en s’occupant de ses ressortissants bloqués en Chine. Et ils sont nombreux, car Wuhan est un grand centre industriel, notamment automobile. Il accueille de grandes enseignes dont le groupe PSA et de nombreux expatriés. La France, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud sont aussi concernés avec leurs consulats.

Les Français pensaient, en premier lieu, évacuer des ressortissants (250) dans d’autres villes, ils vont finalement, comme les Américains, affréter un avion pour les ramener en France, vendredi, où ils feront l’objet d’un suivi dans un lieu d’accueil durant 14 jours. Le groupe PSA a décidé de rapatrier ses salariés et leurs familles. On estime entre 500 et 1 000 le nombre de Français présents dans la province.

L’Australie a confirmé que ses ressortissants seraient évacués vers un centre de quarantaine sur l’île de Christmas Island. 400 Australiens avaient fait une demande d’évacuation en début de semaine, selon les affaires étrangères.

