« Les outre-mer doivent être présents dans les discussions sur les grands fonds marins »

DNC : Quel est l’objectif du collège pluridisciplinaire pour l’expertise sur les grands fonds marins que vous coordonnez ?

Valelia Muni Toke : Le premier objectif, c’est un état des lieux des connaissances. On a une équipe formée de chercheurs en biologie, géologie, océanographie, droit, philosophie, économie et anthropologie. On organise cet état des lieux en trois parties : les connaissances, les usages et la gouvernance. Une originalité par rapport à une expertise scientifique classique est d’inclure l’ensemble des savoirs, y compris autochtones ou locaux, professionnels et juridiques, etc., au-delà des seuls savoirs scientifiques.

Pierre-Yves Le Meur : Le second objectif est de réparer un oubli des outre-mer dans les dispositifs grands fonds marins qui sont pensés au niveau de l’Hexagone. Et l’une des façons d’avancer pour une meilleure intégration des territoires français du Pacifique, c’était de les inclure dans le comité de suivi de l’expertise. De même, pour améliorer l’intégration de ces territoires français du Pacifique dans un espace régional, nous avons organisé deux plateformes régionales de dialogue sur les grands fonds l’année dernière, à Nouméa (mars) et Papeete (décembre). Il y avait à la fois des représentants de gouvernement, des autorités coutumières, des ONG, des organisations régionales, des entreprises, des chercheurs…