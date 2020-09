Elles devront par ailleurs rester vigilantes puisqu’il reste à prendre un arrêté d’application pour que le texte puisse entrer en vigueur (pour les modalités de mesure du bruit), sachant qu’il y a déjà un délai de six mois après la parution au Journal officiel. Jacques Pignol, président de l’association des résidents de la Baie-des-Citrons, espère ne plus être « baladé » sur ce sujet. Il estime que la réglementation, attendue par certains maires, permettra de cadrer les choses et d’améliorer les relations de voisinage et, plus globalement, le quotidien de tous ceux qui souffrent des nuisances.

Il regrette, en revanche, que les personnes soient très rarement poursuivies au pénal pour ce qui constitue souvent des « agressions sonores ». EPLP va maintenant se concentrer sur ses attentes auprès de la province Sud (puis Nord), compétente en matière d’environnement, pour protéger du bruit le monde vivant sur Terre, notamment sur les îlots, où la musique amplifiée est fréquemment utilisée, et en mer, comme sur les réserves, où les engins motorisés peuvent circuler et, là encore, provoquer une forme de nuisance.

C.M.