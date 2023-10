Les Nouvelles reviennent sur internet

Le site des Nouvelles Calédoniennes a repris du service lundi 2 octobre, après plus de six mois d’arrêt et la fermeture du quotidien, en mars.

Désormais, l’information sera disponible uniquement sur internet et sans feuilleteur, mais accessible gratuitement. Seul l’accès aux 20 ans d’archives est payant.

La rédaction, composée de deux anciens journalistes des Nouvelles, « traitera une information la plus large possible en essayant d’être au plus près des lecteurs et de leurs préoccupations », indique, dans un communiqué, Nicolas Lebreton, responsable de la rédaction et ancien rédacteur en chef adjoint des Nouvelles Calédoniennes.

Le site lnc.nc s’accompagne aussi de lemploi.nc. Le titre a été racheté par la société GD Connexion, filiale du Groupe Dang. Les locaux ne se trouvent plus au Surcouf, mais dans la galerie des tours Pacific Plaza, à l’entrée de la ville.

A.-C.P.