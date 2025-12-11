Les navettes rétablies au parc provincial de Dumbéa

À l’approche des vacances scolaires d’été, la municipalité reconduit le dispositif de navettes pour le parc provincial de la Dumbéa et le trou des Nurses.
Plusieurs milliers de visiteurs affluent parfois le week-end en cette période et la surfréquentation des lieux peut avoir de graves conséquences sur la sécurité des usagers, l’intervention des secours, explique la mairie. Elle impacte également l’équilibre environemental du site. « Les restrictions budgétaires qui pèsent sur la ville depuis les émeutes de mai 2024 ont contraint la municipalité à faire supporter une partie de ce dispositif par les usagers », est-il expliqué. Comptez 150 francs par personne et par trajet, 300 francs l’aller-retour, gratuit pour les enfants jusqu’à trois ans.