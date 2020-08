Après sa récente création née du rapprochement entre le Parti travailliste et le MNIS, le Mouvement nationaliste pour la souveraineté kanaky (MNSK) part à son tour en campagne. Il est suivi par le Parti humaniste qui va aussi mobiliser ses troupes pour le oui.

Le MNSK, qui se veut une alternative au FLNKS, va faire campagne pour un oui, mais pour un oui « différent », comme l’a souligné lors d’une conférence de presse Muneiko Haocas, la présidente du MNIS. Son mouvement dénonce la bipolarité politique née des accords et ne se reconnaît plus dans les fondements et les actions menées ces dernières années par le FLNKS. « Nous allons voter pour le oui, mais un oui nationaliste, un nationalisme qui sommeille chez beaucoup d’indépendantistes du Front. »

Pour la présidente du MNIS, le 4 octobre, ce n’est pas pour le bilan du FLNKS qu’il faudra voter, « le bilan de cet accord de partis qui a gangrené et phagocyté, quelque part, le discours politique et donc l’ensemble des politiques publiques ». Le MNSK va mener campagne pour un oui qui va retrouver les fondements du nationalisme afin de mettre un terme à la « bipolarité politique qui s’est installée depuis les 30 dernières années. » Plus indépendantistes que leurs alliés du Front, les sympathisants du MNSK lancent donc en ce sens leur campagne en allant à la rencontre des autorités coutumières pour ensuite présenter un projet détaillé dans les jours qui viennent.