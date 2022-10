AU FAIT, C’EST QUOI UNE MONNAIE LOCALE ?

Dans plusieurs porte-monnaie, on peut trouver : le Babet, l’Eusko, la Doume, la Chouette, l’Abeille, le Sol-Violette ou encore le Rozo. Ces petits noms rigolos font référence à des monnaies locales françaises. Des outils créés par des citoyens pour les mettre au service des besoins de leur territoire, en collaboration avec les entreprises et collectivités.

Ces devises sont complémentaires de la monnaie officielle. Elles ne peuvent être utilisées que sur un territoire restreint, dans une région, dans une ville et uniquement pour des biens et services définis. Ce sont généralement des associations qui les mettent en place et qui en assurent ensuite la gestion avec l’aide d’un établissement financier.

COMBIEN EN EXISTE-T-IL ?

Aujourd’hui, on recense 82 monnaies locales complémentaires en France d’après le Mouvement Sol (Fédération des monnaies locales). Elles se sont développées à partir de 2010 et ont été encouragées par la loi du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire (ESS).

C’est le premier pays à avoir reconnu légalement ces monnaies comme moyen de paiement. La monnaie basque, l’Eusko, est actuellement la plus importante en circulation. Elle est la première monnaie locale d’Europe, devant le Chiemgauer en Allemagne et le Bristol pound en Grande- Bretagne.