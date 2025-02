Les magistrats dressent un bilan inédit

« Hors norme », « suractivité », « dévouement de tous »… Les mots sont revenus à plusieurs reprises, lors des audiences solennelles de rentrée au tribunal de Nouméa, jeudi 20 février.

Malgré l’envol du nombre de procédures à la suite des émeutes du 13 mai 2024, « la justice a tenu », a estimé Gilles Rosati, premier président de la cour d’appel, qui part à la retraite en milieu d’année. Selon Yves Dupas, procureur de la République, « l’activité pénale a connu une hausse sensible du nombre des affaires enregistrées (+30 %) et des affaires poursuivables (+12 %) ». D’ailleurs, « la plupart des indicateurs sont en augmentation » : gardes à vue (+23,7 %), déferrements (+46 %), etc. La justice a rempli toutes ses missions « avec objectivité et impartialité », a insisté le magistrat.

Cette justice « n’est ni coloniale ni laxiste », a ajouté Bruno Dalles, procureur général près la cour d’appel, qui a listé des défis et autres points de vigilance : l’attention sur la jeunesse, la lutte contre l’insécurité routière et contre les addictions, mais aussi contre la délinquance financière ainsi que la surpopulation carcérale.

Dans son intervention, Gilles Rosati a émis l’espoir d’un maintien des moyens promis, pour rendre une justice efficace. L’audience solennelle de rentrée judiciaire 2025 du tribunal de première instance a été notamment marquée par l’installation dans leur fonction de Gérald Faucou (photo), président, et de Sylvie Cruzel, première vice-présidente.