Comment les Loyauté s’en sortent par rapport au reste de la Nouvelle- Calédonie ? L’Institut d’émission d’Outre-mer (IEOM) tente d’y répondre dans un rapport, publié mercredi 13 juillet et consultable en ligne. Le document dresse un bilan, plus de 20 ans après la politique de rééquilibrage lancée en 1999, pour gommer les inégalités du territoire. « Le rééquilibrage a eu des effets positifs, mais on observe les limites de cet exercice », note Yann Caron, directeur de l’IEOM. En 20 pages, l’étude souligne les traits communs au-delà des disparités entre Maré, Lifou, Ouvéa et Tiga.

Toutes connaissent un flux migratoire important : de nombreux Îliens partent trouver un emploi ou poursuivre leurs études sur la Grande Terre. « La baisse d’emploi dans certains domaines et ce flux migratoire soulèvent la problématique du surdimensionnement et de la pérennité de certaines activités », indique Yann Caron. Les établissements touristiques souffrent, par exemple, de « pertes récurrentes » malgré leur clientèle locale. « Cela ne concerne pas les gîtes, mais les hôtels d’une dimension différente et aux coûts de gestion plus importants », détaille Yann Caron. La production agricole, en dehors de l’apiculture et de l’exploitation du santal, affiche des rendements en deçà de ses capacités. Un constat que l’IEOM explique par l’importante part de l’autoconsommation et de la vente informelle.