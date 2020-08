Faire émerger des réalités

L’intérêt de cette démarche est aussi de faire émerger d’autres réalités et priorités, des thématiques déjà identifiées, mais qui ne parlent peut-être pas forcement aux gens. Le but est d’affiner ce contour du projet, « le rendre plus humain, lui donner du sens et du cœur ». En conclusion, Naïa Watéou explique que rien ne sert de présenter un projet juste pour en présenter un. « La conviction des Loyalistes, c’est que le 4 octobre, il ne faut pas seulement dire non à l’indépendance, il faut aussi proposer un vrai projet et une vraie vision d’avenir pour une Nouvelle-Calédonie française. » Ce projet finalisé et participatif sera présenté dans la première semaine du mois de septembre.

D.P.